Экипаж Романа Русинова одержал победу на «Шёлковом пути» в зачёте мотовездеходов

Сегодня, 15 июля, прошёл 11-й, заключительный этап престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Маршрут проходил от Мандалгоби до Улан-Батора, а его победителем в зачёте мотовездеходов стал экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка (Can-Am). Вторым по итогам 11-го спецучастка был Андрей Новиков (G-Force), а тройку сильнейших замкнул Дмитрий Черкесов (Can-Am).

Победу в генеральной классификации одержал экипаж Романа Русинова, показав время 36:33.46. Вторым оказался экипаж Черкесова (+28.04), а топ-3 замкнул экипаж Карякина (+3:18.38).

Предварительные результаты СУ11 в зачёте Т3:

1. Сергей Карякин — 3:10.03.

2. Андрей Новиков +15.51.

3. Дмитрий Черкесов +38.24.

4. Роман Русинов +40.42.

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