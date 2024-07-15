«Все экипажи в шоке». Эдуард Николаев сделал заявление о «Шёлковом пути» — 2024

Российский пилот Эдуард Николаев, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», поделился мнением о ралли-марафоне «Шёлковый путь», который завершился сегодня, 15 июля. Николаев стал четвёртым по итогам 11-го этапа в зачёте грузовиков и вторым в генеральной классификации. Победу на «Шёлковом пути» – 2024 одержал экипаж Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»).

«На самом деле этот «Шёлковый путь» воодушевил и удивил своей трассой. Очень довольны, наша команда, все экипажи прямо в шоке! Особенно для новичков, для Богдана Каримова, это очень серьёзный опыт, так как сейчас «Дакара» для российских спортсменов нет. Тем не менее организаторы «Шёлкового пути» сделали всё, чтобы приблизить эту гонку к «Дакару», и у них получилось. Маршрут просто фантастический», — сказал Николаев после 11-го этапа.

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