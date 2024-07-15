Льюис Хэмилтон выступил с заявлением после поражения Англии в финале Евро-2024 от Испании

Семикратный чемпион Формулы-1 британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поддержал сборную Англии после её поражения в финале чемпионата Европы по футболу 2024 года.
«Как же я горжусь всеми вами. Никогда не сдавайтесь, а это и есть самое главное», — написал Хэмилтон в социальных сетях.
Напомним, в финале Евро-2024 сборная Англии встречалась с национальной командой Испании. Встреча проходила на берлинском «Олимпиаштадионе» и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.
Сборная Англии стала первой командой в истории, которая потерпела поражение в двух финалах Евро подряд. В свою очередь, национальная команда Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.