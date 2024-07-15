«Ауди» объявила первого стратегического партнёра на 2026 год

Немецкий автоконцерн «Ауди» объявил о заключении сотрудничества с транснациональной нефтегазовой компанией British Petroleum (BP) в рамках проекта команды Формулы-1.

BP станет поставщиком топлива для «Ауди», а подразделение Castrol будет производить смазочные материалы для гибридной силовой установки.

«Ауди» и BP всегда успешно сотрудничали в автоспорте. И мы рады, что сможем вывести это особенное сотрудничество на новый уровень в Формуле-1. BP и Castrol стремятся привносить лучшие технологии в области топлива и смазочных материалов. Это идеальное сочетание. И это серьёзный сигнал для будущей заводской команды «Ауди», поскольку нам удалось довольно рано наладить это партнёрство», — приводит слова генерального директора «Ауди» Андреаса Зайдля пресс-служба.