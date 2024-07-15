БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дмитрий Сотников прокомментировал победу в «Шёлковом пути» — 2024

Дмитрий Сотников прокомментировал победу в «Шёлковом пути» — 2024
Комментарии

Двукратный триумфатор «Ралли Дакар» в классе грузовиков россиянин Дмитрий Сотников, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», прокомментировал победу в «Шёлковом пути» — 2024.

«Очень напряжённая гонка до последнего километра. Сегодня мы стартовали, не видя соперника, поэтому приходилось выкладываться. Только на нейтрализации увидели, что всё в порядке.

День был достаточно коварным, немало мест, где можно было и колесо проколоть, и куда-нибудь заехать. Плюс немного не хватало видимости. Здорово, что у нас получилось и титул опять у КАМАЗа. Заслуженная победа. Весь экипаж справился отлично», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Материалы по теме
Экипаж Дмитрия Сотникова стал победителем «Шёлкового пути» в зачёте грузовиков
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android