Дмитрий Сотников прокомментировал победу в «Шёлковом пути» — 2024

Двукратный триумфатор «Ралли Дакар» в классе грузовиков россиянин Дмитрий Сотников, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», прокомментировал победу в «Шёлковом пути» — 2024.

«Очень напряжённая гонка до последнего километра. Сегодня мы стартовали, не видя соперника, поэтому приходилось выкладываться. Только на нейтрализации увидели, что всё в порядке.

День был достаточно коварным, немало мест, где можно было и колесо проколоть, и куда-нибудь заехать. Плюс немного не хватало видимости. Здорово, что у нас получилось и титул опять у КАМАЗа. Заслуженная победа. Весь экипаж справился отлично», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».