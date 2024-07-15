Льюис Хэмилтон стал амбассадором Dior

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал амбассадором французского бренда Dior. Об этом информирует пресс-служба компании. Также отмечается, что британский гонщик станет автором своей капсульной коллекции. Она будет создана совместно с креативным директором мужской линии модного дома Кимом Джонсом. Некоторые ткани были произведены в африканских странах, в частности в Буркина-Фасо.

Фото: Dior

Хэмилтон с давних пор интересуется модой и регулярно участвует в модных показах.

В настоящий момент Хэмилтон занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 110 очков. Возглавляет чемпионат Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл» (255 баллов).

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