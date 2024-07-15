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Берман ответил, какую пользу Хэмилтон сможет принести «Феррари»

Берман ответил, какую пользу Хэмилтон сможет принести «Феррари»
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19-летний британский пилот Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, поделился мнением о предстоящем переходе семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари». Смена команд произойдёт по окончании нынешнего сезона.

«Он выиграл семь титулов чемпиона мира. Немногие могут похвастаться чем-то таким. Он привнесёт в «Феррари» хороший настрой – настрой победителя. Конечно, его талант просто неоспорим. Он один из лучших, кто когда-либо занимался этим спортом. Надеюсь, что многому научусь у него. Думаю, он принесёт существенную пользу «Феррари», — приводит слова Бермана Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал амбассадором бренда Dior.

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