Вассёр назвал преимущество, которое «Феррари» получит от прихода Хэмилтона

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что переход в команду семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона может поспособствовать кадровым усилениям.

«Для нас это способ привлечь хороших людей. У нас в «Феррари» есть хорошие люди, но я хочу поддержать их. Большинство инженеров находится в Великобритании. Если вы переходите из «Мерседеса» в «Ред Булл», то переезжаете из Милтон-Кинса в Брэкли, и ваши дети даже не меняют школу. Переезд в Италию — это совсем другая история», — приводит слова Вассёра издание The Financial Times.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари». По информации медиа, совокупные доходы британца в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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