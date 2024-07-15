Дебютант Шабанов стал победителем четвёртого этапа RDS GP

На трассе ADM Raceway в Московской области состоялся четвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP).
Новичок команды TimeUp Артём Шабанов, дебютировавший в чемпионате страны по дрифту в нынешнем году, впервые одержал победу на этапе RDS GP. В финале соревнований Шабанов одолел титулованного Георгия Чивчяна.
Дополнил тройку призёров Илья Попов — пилот «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» впервые в своей карьере поднялся на подиум RDS GP.
RDS GP 2024. 4-й этап. ADM Raceway. Личный зачёт. Топ-3:
Артём Шабанов (TimeUp) — 255 баллов;
Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) — 195 баллов;
Илья Попов («Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт») — 156 баллов.
RDS GP 2024. 4-й этап. ADM Raceway. Командный зачёт. Топ-3:
TimeUp — 347 баллов;
Takayama Forward Auto — 232 балла;
«Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» — 194 балла.
RDS GP 2024. Личный зачёт после четырёх этапов. Топ-3:
Артём Шабанов (TimeUp) — 800 баллов;
Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 586 балла;
Евгений Лосев (Fresh Racing) — 466 баллов.
RDS GP 2024. Командный зачёт после четырёх этапов. Топ-3:
Fresh Racing — 1122 балла;
TimeUp — 1080 баллов;
Takayama Forward Auto — 650 баллов.
Следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц и снова в Москве — 10–11 августа главный чемпионат страны по дрифту проведёт пятый этап сезона-2024 на Moscow Raceway в «обратной» конфигурации автодрома.