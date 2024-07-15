Гран-при Казахстана — 2024 MotoGP отменён официально

Гран-при Казахстана исключён из календаря MotoGP 2024 года. Об этом информирует пресс-служба чемпионата. Сообщается, что на решение отменить казахстанский этап в нынешнем году повлияли оперативные и логистические проблемы, вызванные произошедшим в регионе наводнением.

Напомним, этап в Казахстане изначально должен был пройти на трассе «Сокол» в 2023 году, однако гонка была отменена из-за неготовности трассы. После этого Гран-при был включён в календарь на сезон-2024, однако этап вновь отменили из-за наводнения.

Как отмечает пресс-служба чемпионата, вместо Казахстана состоится Гран-при Эмилии-Романьи. Этап пройдёт в те же даты (20–22 сентября) на Международном автодроме Мизано, расположенном в Италии.

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