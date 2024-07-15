Эдриан Ньюи ответил на вопрос по поводу своего будущего в автоспорте

Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи, для которого нынешний сезон Формулы-1 станет последним в австрийской команде, поделился мнением по поводу своего будущего в автоспорте.

«После того как я объявил о своём уходе из «Ред Булл», другие команды проявили ко мне интерес, что не стало большим сюрпризом. Однако я не буду принимать поспешных решений о своём будущем. Мне нужен перерыв, чтобы понять, хочу ли я ещё раз попробовать себя в Формуле-1. Есть некоторые гонщики, такие как Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, с которыми мне бы хотелось поработать, но пока не пришло время для того, чтобы принять решение», — приводит слова Ньюи PlanetF1 со ссылкой на The Times.

Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

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