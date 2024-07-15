БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эдриан Ньюи ответил на вопрос по поводу своего будущего в автоспорте

Эдриан Ньюи ответил на вопрос по поводу своего будущего в автоспорте
Аудио-версия:
Комментарии

Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи, для которого нынешний сезон Формулы-1 станет последним в австрийской команде, поделился мнением по поводу своего будущего в автоспорте.

«После того как я объявил о своём уходе из «Ред Булл», другие команды проявили ко мне интерес, что не стало большим сюрпризом. Однако я не буду принимать поспешных решений о своём будущем. Мне нужен перерыв, чтобы понять, хочу ли я ещё раз попробовать себя в Формуле-1. Есть некоторые гонщики, такие как Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, с которыми мне бы хотелось поработать, но пока не пришло время для того, чтобы принять решение», — приводит слова Ньюи PlanetF1 со ссылкой на The Times.

Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Материалы по теме
«Ред Булл» представил гиперкар величайшего инженера Ф-1 — как он выглядит и как создавали
Фото
«Ред Булл» представил гиперкар величайшего инженера Ф-1 — как он выглядит и как создавали

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android