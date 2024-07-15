Пиастри: у «Макларена» было слишком много уикендов, когда ощущалась возможная победа

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри считает, что команда находится близко к регулярным победам на этапах, однако отметил, что в данный момент ей не хватает отсутствия ошибок.
«Я чувствую, что в последнее время у нас было слишком много уикендов, из которых мы ходили с ощущением того, что могли победить. Мы приняли много верных решений, но было и неправильное решение», — сказал Пиастри в эфире Channel 4.
В настоящий момент, после 12 этапов, «Макларен» занимает третье место в Кубке конструкторов.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 373 очка.
2. «Феррари» — 301.
3. «Макларен» — 295.
4. «Мерседес» — 221.
5. «Астон Мартин» — 68.
6. «РБ» — 31.
7. «Хаас» — 27.
8. «Альпин» — 9.
9. «Уильямс» — 4.
10. «Кик-Заубер» — 0.