Пиастри: у «Макларена» было слишком много уикендов, когда ощущалась возможная победа

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри считает, что команда находится близко к регулярным победам на этапах, однако отметил, что в данный момент ей не хватает отсутствия ошибок.

«Я чувствую, что в последнее время у нас было слишком много уикендов, из которых мы ходили с ощущением того, что могли победить. Мы приняли много верных решений, но было и неправильное решение», — сказал Пиастри в эфире Channel 4.

В настоящий момент, после 12 этапов, «Макларен» занимает третье место в Кубке конструкторов.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 373 очка.

2. «Феррари» — 301.

3. «Макларен» — 295.

4. «Мерседес» — 221.

5. «Астон Мартин» — 68.

6. «РБ» — 31.

7. «Хаас» — 27.

8. «Альпин» — 9.

9. «Уильямс» — 4.

10. «Кик-Заубер» — 0.