Марко: в Ф-1 есть гонщики, которые стагнируют. Они преграждают путь юниорам

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о сложностях, с которыми сталкиваются молодые пилоты, стремящиеся попасть в Формулу-1.

«Исак Хаджар и Арвид Линдблад обладают выдающимися качествами. Они очень быстры и обладают качествами, необходимыми для Формулы-1. Кроме того, нельзя забывать про Аюму Ивасу, который в настоящий момент занимает второе место в Супер Формуле в Японии. В следующем году Оливер Берман станет гонщиком Формулы-1. Он оказался в нужном месте в нужное время. Гонка за «Феррари» показала его будущее в Гран-при. Если бы смотрели его результаты в Формуле-2, то там он выглядел бы значительно хуже. Так что здорово, что молодые ребята приходят в Формулу-1. Я только за.

Я не буду называть никаких имён, но есть гонщики, которые стагнируют и, в зависимости от ситуации, могут выступать или немного лучше, или немного хуже. Они преграждают путь молодым пилотам. Кроме того, боятся юниоров и команды. Конечно, они совершают ошибки, но я бы предпочёл того, кто совершает ошибки и является надеждой на будущее, чем гонщика, который перестал прогрессировать», — приводит слова Марко Speed Week.

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