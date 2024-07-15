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Издание Auto Motor und Sport прояснило слухи о сотрудничестве «Хааса» и «Тойоты»

Издание Auto Motor und Sport прояснило слухи о сотрудничестве «Хааса» и «Тойоты»
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» не планирует заключать соглашение с японским автогигантом «Тойота» о поставке компонентов, сообщает издание Auto Motor und Sport.

Напомним, ранее прошёл слух, что «Тойота» заинтересована в разработке шасси для «Хааса» к вступлению в силу нового технического регламента.

По информации Auto Motor und Sport, «Хаас» уже заключил контракт с «Феррари» на поставку силовой установки и шасси до 2028 года.

Источники в «Хаасе» не исключили возможного сотрудничества с японской компанией, однако о его характере ничего сказано не было. Сообщается также, что в настоящий момент «Тойота» ищет арендатора для своей аэродинамической трубы, находящейся в Кёльне (Германия), после ухода «Макларена» и «Хаас» может откликнуться на предложение.

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