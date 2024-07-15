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Организаторы ГП Венгрии показали кубок победителя в 2024-м. Прошлогодний разбил Норрис

Организаторы ГП Венгрии показали кубок победителя в 2024-м. Прошлогодний разбил Норрис
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Пресс-служба автодрома «Хунгароринг» показала фото кубка, который достанется победителю Гран-при Венгрии 2024 года. Этап пройдёт в предстоящий уикенд с 19 по 21 июля.

«Трофей», — говорится в сообщении организаторов венгерского этапа.

Фото: Пресс-служба «Хунгароринга»

Фото: Пресс-служба «Хунгароринга»

Фото: Пресс-служба «Хунгароринга»

Напомним, на прошлогоднем Гран-при Венгрии случился курьёзный момент. Во время награждения призёров гонщики по традиции стали обливаться шампанским. Британец Ландо Норрис («Макларен»), который пришёл к финишу вторым, решил открыть бутылку, ударив дном по первой ступеньке подиума, где стоял трофей победителя гонки Макса Ферстаппена («Ред Булл»). В результате трофей упал со ступеньки и разбился.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 255 очков. Норрис занимает второе место. На его счету 171 балл.

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