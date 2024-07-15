«Молодые пилоты утратили отчасти свой характер». Алонсо — о разнице между поколениями

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о разнице между поколениями гонщиков Формулы-1.

«Определённо существуют различия между прошлым и нынешним поколением пилотов. Старшие, возможно, были более искренними, с иным подходом к жизни и гонкам. Эти парни были действительно очень жёсткими соперниками. Сейчас же молодое поколение, возможно, даже более талантливо, чем предыдущее, поскольку они могут пользоваться новейшими технологиями и обучаться в специальных академиях.

Но вне трассы они ведут себя застенчиво, за них вообще могут говорить другие люди — руководство команды или журналисты. Молодые пилоты кажутся более подготовленными к гонкам, но они утратили отчасти свой характер», — приводит слова Алонсо портал Crash.net.