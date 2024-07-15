Хилл считает, что «Феррари» не оказывает должной поддержки Леклеру, по сравнению с Сайнсом

Бывший гонщик Формулы-1 чемпион 1996 года Деймон Хилл поделился мнением насчёт отношения «Феррари» к пилотам Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру.

«Это какая-то загадка. Карлосу, вероятно, удаётся успешно выходить из сложных ситуаций и добиваться большего, используя то, чего нет у Шарля. Хотя именно Шарль тот парень, который, по всей видимости, должен оставаться в команде. Не понимаю, что сейчас происходит в «Феррари».

Команда не оказывает Шарлю должной поддержки в разработке стратегии. Это кажется запутанным, не понимаю, почему это происходит. В то время как Карлос берёт инициативу в свои руки, команда, возможно, чувствует уверенность, которой у них нет с Шарлем», — приводит слова Хилла портал F1oversteer.

Ранее Деймон Хилл резко ответил фанату после слов о величии Хэмилтона.