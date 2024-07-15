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Хельмут Марко: из-за череды неудач Серхио находится в подавленном состоянии

Хельмут Марко: из-за череды неудач Серхио находится в подавленном состоянии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался в адрес пилота своей команды мексиканца Серхио Переса.

«Наша цель — победить в чемпионате мира и вернуть Переса в нормальную форму, поскольку из-за череды неудач он сейчас находится в подавленном состоянии. Может ли «Ред Булл» расторгнуть новый контракт с Серхио, если он к летнему перерыву будет отставать от Макса больше, чем на 100 очков? У всех топовых пилотов в контрактах присутствуют опции расторжения при определённых условиях. Бо́льшая часть относится непосредственно к уровню выступлений. В Формуле-1 нет ничего конкретного», — приводит слова Хельмута Марко портал GrandPrix.

Ранее Марко поделился мнением о сложностях, с которыми сталкиваются молодые пилоты, стремящиеся попасть в Формулу-1.

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