Хельмут Марко: из-за череды неудач Серхио находится в подавленном состоянии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался в адрес пилота своей команды мексиканца Серхио Переса.

«Наша цель — победить в чемпионате мира и вернуть Переса в нормальную форму, поскольку из-за череды неудач он сейчас находится в подавленном состоянии. Может ли «Ред Булл» расторгнуть новый контракт с Серхио, если он к летнему перерыву будет отставать от Макса больше, чем на 100 очков? У всех топовых пилотов в контрактах присутствуют опции расторжения при определённых условиях. Бо́льшая часть относится непосредственно к уровню выступлений. В Формуле-1 нет ничего конкретного», — приводит слова Хельмута Марко портал GrandPrix.

Ранее Марко поделился мнением о сложностях, с которыми сталкиваются молодые пилоты, стремящиеся попасть в Формулу-1.