Артём Лейтис стал победителем третьего этапа Igora Drive Drift Challenge

Автодром «Игора Драйв» стал ареной третьего этапа Igora Drive Drift Challenge. В первый день, 13 июля, в рамках квалификации за путёвку в топ-32 боролся 51 пилот из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Карелии, Тверской и Новгородской областей. Стоит отметить, что география участников Igora Drive Drift Challenge расширилась: впервые в серии приняли участие гонщики из Екатеринбурга, Омска и Новосибирска, Сочи.

Острая борьба во время третьего этапа IDDC развернулась в этот же день. Ряд пилотов не смог пройти квалификацию, неудачно проехав одиночные заезды. В их числе оказался и Владимир Афанасьев на BMW 325i. Ему не хватило количества набранных баллов, чтобы пройти в топ-32. У Анастасии Дандылевой сложилась иная ситуация: у неё произошло неудачное столкновение с бетонным блоком, в результате чего её BMW E92 эвакуировали с трассы. Команда «Культура Заноса» смогла оперативно восстановить машину, после чего Анастасия выполнила вторую квалификационную попытку, которая, к сожалению, оказалась нерезультативной.

Следующий соревновательный день оказался ещё более захватывающим. При этом основные претенденты на титул победителя выбывали из борьбы один за другим на старте соревнований. Феодор Чевычелов, победитель первого и второго этапов IDDC и лидер личного зачёта серии, на старте топ-32 уступил Александру Мезенцеву – чемпиону прошлого сезона и лидеру квалификации, который в первый день соревнований сделал дубль, дважды набрав 99 баллов.

Фото: «Игора Драйв»

Без столкновений и повреждённых машин не обошлось. Станислав Антропов встретился с Анатолием Кизиным, между которыми завязалось острое противостояние и прессинг. В результате гонки произошло касание колесо в колесо, и оба автомобиля въехали в бетонное ограждение. Mazda RX-8 Антропова пострадала не так сильно, а Кизин закончил заезд со сломанной подвеской BMW E92. Артём Вологдин не смог справиться с прохождением трека и также врезался в бетонное ограждение, в результате чего его BMW E30 чуть не загорелся.

«Я не знаю, что произошло на трассе. Мы так готовили перекладку, обговаривали перед выездом, чтобы чётко попасть в траекторию. А потом подъехал, встал в один угол, и всё, столкновение. Это всё, что я понял за заезд», – рассказал Анатолий Кизин, которому также не удалось избежать встречи с бетонным ограждением, после чего его BMW E92 пришлось эвакуировать с трассы.

Таким образом, для будущих финалистов борьба за наградной подиум была полна неожиданностей. В топ-4 вышли Илья Клюкин, Сергей Алачев, Александр Мезенцев и Артём Лейтис. Два первых пилота боролись за третье место. Однако подиум не покорился Сергею Алачеву, третью строчку турнирной таблицы занял Илья Клюкин. В решающей дуэли сошлись Александр Мезенцев на BMW E36 и Артём Лейтис на Nissan Fairlady Z. В острой борьбе за титул победителя третьего этапа IDDC сильнейшим оказался Лейтис. В командном зачёте победу одержали KINFOREST TYRE, которые опередили SSB MW Kinforest Drift, а тройку лидеров замкнули «Континент-Пак».

Фото: «Игора Драйв»

31 августа и 1 сентября на «Игора Драйв» пройдёт финальный, четвёртый этап Igora Drive Drift Challenge сезона 2024 года. Впервые в сезоне пилоты будут соревноваться на совершенно иной конфигурации трассы и, возможно, покинут пределы «бетонного Колизея». Кроме того, по завершении четвёртого этапа определятся имена сильнейших пилотов в личном и командном зачётах серии в этом сезоне. Билеты уже доступны на официальном сайте автодрома «Игора Драйв».