Эдди Джордан: в роли напарника Макс хотел бы видеть именно Переса, а не Карлоса Сайнса

Бывший владелец одноимённой команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что пилота австрийской «Ред Булл» Макса Ферстаппена вполне устраивает Серхио Перес к качестве напарника по команде.

«Хорошие парни ничего не выигрывают, вот в чём проблема. А Чеко всегда был хорошим парнем. Можете ли вы себе на секунду представить Серхио на месте Ландо в Австрии? Он должен бороться с Максом, но не делает этого, никогда не будет так действовать и никогда не смог бы. Макс хочет, чтобы он был в команде. Если кто-то задумается, то у Макса есть право голоса в выборе напарника. Очевидно, что в роли напарника он хотел бы видеть Переса, а не Карлоса Сайнса», — приводит слова Эдди портал GPblog.

Ранее Хельмут Марко заявил, что Серхио Переса находится в подавленном состоянии из-за череды неудач в нынешнем сезоне Формулы-1.