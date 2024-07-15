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Логан Сарджент: в этом сезоне я действительно хорошо выступаю. Мне нравится мой пилотаж

Логан Сарджент: в этом сезоне я действительно хорошо выступаю. Мне нравится мой пилотаж
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Пилот «Уильямса» Логан Сарджент заявил, что доволен своими выступлениями в текущем сезоне Формулы-1.

«Все эти слухи (о потенциальном переходе в IndyCar. — Прим. «Чемпионата») уже давно витают вокруг меня. В конце концов, я просто прихожу и выкладываюсь по полной. Кроме того, мне хочется доказывать самому себе, что у меня получается совершенствоваться и каждый раз показывать свой истинный потенциал. В этом сезоне я действительно хорошо выступаю. Это самое главное для меня.

Трудно иметь чёткое представление, пока мы не сели за равные болиды с Алексом. Знаю одно — мне нравится мой пилотаж. Не могу сказать такое о прошлом сезоне, но в этом определённо доволен. Обещаю, что буду бороться до конца, какой бы ни была ситуация», – сказал Сарджент.

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