59-летний бывший руководитель команды «Хаас», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер преуменьшает успехи «Хааса» в текущем сезоне Ф-1.

«Машина в этом сезоне у «Хааса» действительно хороша. Но над ней работали люди, которые находились в команде ещё в прошлом году. В данный момент я не говорю о себе, поскольку был задействован в проекте лишь частично. Хочу отдать должное Симоне Ресте за эти успехи. В июле 2023 года мы вместе с ним начали работать над улучшениями. И теперь они дают о себе знать.

На момент моего ухода из команды болид уже был спроектирован. Нужно было всего лишь собрать его. Это всё произошло в период моего руководства командой. Симоне также ушёл, поскольку мы оба, как тогда думали, зашли в тупик с идеями. Это было неприятно. Иногда следует сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд. Команда хотела чего-то другого. Смогут ли они дальше прогрессировать? Не знаю. И, честно говоря, мне как-то всё равно», — приводит слова Штайнера портал GrandPrix.