Макс Ферстаппен: если бы мне пришлось составлять новый регламент, то написал бы по-другому

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своём отношении к текущей версии технического регламента Ф-1 на 2026 год.

«Мне больше не приходилось ездить в симуляторе на машине. Но определённо есть ещё много вещей, которые следует дорабатывать, чтобы получить хорошую картинку. Как я говорил ранее, сейчас мы находимся на середине пути, когда можно выступать с большим объёмом критики. Однако, когда сядешь за руль болида и проедешь за ним, приходит понимание, что будет не так плохо, даже весело.

Если бы мне пришлось составлять новый регламент, то я написал бы всё по-другому. Конечно, понимаю, что наш мир меняется, и нам надо привлечь в Ф-1 больше производителей. Так что с этой точки зрения мы, вероятно, должны двигаться именно в этом направлении.

Что бы лично мне хотелось изменить в регламенте до его увтерждения? Вес. Вес болида. Нереально соблюдать его, учитывая то, как строятся машины сейчас», — приводит слова Макса портал Motorsport Week.