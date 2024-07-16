Оскар Пиастри: мы решили самую сложную проблему — теперь у нас есть быстрая машина

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри считает, что его команда имеет серьёзные шансы на победу в Формуле-1.

«Наша команда определённо готова побеждать. На мой взгляд то, что нам не удавалось одерживать победу по разным причинам — это и хорошо, и плохо. Очевидно, что в Сильверстоуне допустили ошибку именно мы, в Имоле у нас были проблемы с попаданием в трафик квалификации, а в Австрии… что ж, чем меньше будет сказано, тем будет лучше. У нас не было какой-то одной проблемы, которая мешала нам побеждать. Чувствую, что у нас с Ландо были такие гонки, где была возможность победить. Главное, что мы решили самую сложную проблему — теперь у нас есть быстрая машина. Важно извлечь из неё максимум выгоды», — приводит слова Оскара портал Racingnews365.