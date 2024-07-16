Pit Debrief назвал детали контракта Эстебана Окона с «Хаасом» и дату его объявления

Французский гонщик Эстебан Окон подписал многолетний контракт с «Хаасом». Об этом информирует издание Pit Debrief. По сведениям источника, официальное объявление, как ожидается, должно быть сделано на Гран-при Бельгии на следующей неделе. Этап в Спа состоится с 26 по 28 июля.

Ранее «Альпин» анонсировала уход Эстебана из команды по окончании нынешнего сезона Формулы-1. В американской команде Окон будет напарником Оливера Бермана, о соглашении с которым уже было объявлено ранее. Таким образом, нынешний гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен останется без контракта на 2025 год.

В настоящий момент Окон занимает 18-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе три очка.

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