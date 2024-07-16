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«Почему убрали Сайнса?» Уиндзор ответил, в каком случае Леклер будет раздражён Хэмилтоном

«Почему убрали Сайнса?» Уиндзор ответил, в каком случае Леклер будет раздражён Хэмилтоном
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Обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением о предстоящем взаимодействии Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в итальянской команде «Феррари». В настоящий момент Хэмилтон выступает за «Мерседес». К «Скудерии» он присоединится в 2025 году и займёт место испанца Карлоса Сайнса.

«Если Шарль будет, как правило, на одну десятую быстрее, Льюис окажется уверен, что сможет справиться с ним в гонке. Если всё будет наоборот, то мне видится, что Шарль начнёт сильно раздражаться из-за всей этой ситуации и скажет Николасу Тодту: «Что мы натворили? Почему мы не оставили Карлоса?» — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.

Ранее Оливер Берман ответил, какую пользу Хэмилтон сможет принести «Феррари».

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