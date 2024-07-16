The Race: Роберт Шварцман изучает возможность выступления в IndyCar

Известный российский гонщик Роберт Шварцман рассматривает возможность выступления в IndyCar в следующем сезоне. Об этом информирует The Race. По сведениям источника, Шварцман может присоединиться к команде «Према», за которую он выступал на протяжении своей юниорской карьеры в Формуле-3 и Формуле-2.

Напомним, в январе прошлого года Роберт проводил частные тесты на болиде IndyCar.

В январе 2023 года Шварцман официально покинул ряды Академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1.

В настоящий момент россиянину 24 года. Он является чемпионом Формулы-3 2019 года и серебряным призером Формулы-2 2021 года.

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