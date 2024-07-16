Названы решения нынешнего болида «Ред Булл», с которыми Ньюи категорично не согласен

Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи выступал против некоторых решений, которые команда приняла при разработке нынешнего болида RB20. Об этом информирует Formu1a.uno. Отмечается, что при создании RB20 мнения Ньюи и технического директора «Ред Булл» Пьера Ваше разделились и гоночный коллектив к позиции Эдриана не прислушался.

По сведениям источника, речь идёт о решениях, которые были приняты относительно системы охлаждения. Так, большую часть воздухозаборников команда переместила в зоны высокого давления, освободив воздухозаборники боковых понтонов, чтобы максимизировать поток воздуха над днищем.

В то же время «Ред Булл» работал над оптимизацией вентиляционных отверстий в нескольких зонах низкого давления в задней части RB20. Как сообщает Formu1a.uno, Ньюи выступал категорически против многих элементов, присутствующих сейчас в RB20, включая часть системы охлаждения.

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