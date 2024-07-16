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Названы решения нынешнего болида «Ред Булл», с которыми Ньюи категорично не согласен

Названы решения нынешнего болида «Ред Булл», с которыми Ньюи категорично не согласен
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Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи выступал против некоторых решений, которые команда приняла при разработке нынешнего болида RB20. Об этом информирует Formu1a.uno. Отмечается, что при создании RB20 мнения Ньюи и технического директора «Ред Булл» Пьера Ваше разделились и гоночный коллектив к позиции Эдриана не прислушался.

По сведениям источника, речь идёт о решениях, которые были приняты относительно системы охлаждения. Так, большую часть воздухозаборников команда переместила в зоны высокого давления, освободив воздухозаборники боковых понтонов, чтобы максимизировать поток воздуха над днищем.

В то же время «Ред Булл» работал над оптимизацией вентиляционных отверстий в нескольких зонах низкого давления в задней части RB20. Как сообщает Formu1a.uno, Ньюи выступал категорически против многих элементов, присутствующих сейчас в RB20, включая часть системы охлаждения.

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