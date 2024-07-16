«Хаас» объявил о продлении сотрудничества с «Феррари» до конца 2028 года

Американская команда Формулы-1 «Хаас» объявила о продления сотрудничества с «Феррари». Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, силовые агрегаты «Скудерии» будут использоваться «Хаасом» вплоть до конца 2028 года.

«Я очень рад, что мы продлили наши отношения с «Феррари» до 2028 года. Это решение станет залогом стабильности при переходе к новым правилам для силовых установок, а также ключевой частью нашего дальнейшего развития. Отношения с «Феррари» всегда были для нас особенными. Команда остаётся нашим ценным партнёром на протяжении последних девяти сезонов. Я рад, что теперь у нас впереди будет ещё несколько сезонов, и благодарю Фредерика Вассёра и многих других сотрудников «Феррари» за то, что они продолжают верить в наш проект», — сказал руководитель «Хааса» Аяо Комацу.

Ранее в СМИ сообщалось, что японский автогигант «Тойота» якобы заинтересован в помощи «Хаасу».

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