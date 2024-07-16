BBC раскрыла, что «Феррари» не устраивает в кандидатуре Эдриана Ньюи

Исполнительный директор компании «Феррари» Бенедетто Винья не согласен с финансовыми запросами главы технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Об этом информирует BBC, ссылаясь на источники, близкие к «Феррари».

Также сообщается, что у Виньи присутствует опасение, что Ньюи может обладать слишком большим количеством власти.

Эдриан покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. «Ред Булл» объявил о его уходе 1 мая. В пресс-релизе гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Ньюи сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

Ранее издание Formu1a.uno называло решения нынешнего болида «Ред Булл», с которыми Ньюи категорически не согласен.

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