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Источник: «Ред Булл» подозревает «Макларен» в создании запрещённого элемента

Источник: «Ред Булл» подозревает «Макларен» в создании запрещённого элемента
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» подозревает британский коллектив «Макларен» в создании и использовании запрещённого канала охлаждения, по сообщениям издания Auto Motor und Sport.

ФИА разрешает командам устанавливать датчики на тормозные диски во время пятничной тренировки для сбора данных, но начиная с субботы дыры в дисках должны либо исчезнуть, либо быть заделаны. По наблюдениям «Ред Булл», в некоторых гонках дыры были открыты. ФИА внимательно изучила жалобу, но дыры были закрыты в двух последних гонках. «Макларен» заклеил их скотчем.

После 12 этапов в Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает первое место, имея на своём счету 373 очка. На втором месте идёт итальянский коллектив «Феррари», набравший 301 очко. На третьем месте – британская команда «Макларен» с 295 очками.

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