Пиастри — о текущей форме «Макларена»: мы хотим больше побед

21-летний австралийский автогонщик, выступающий за британскую команду «Макларен», Оскар Пиастри прокомментировал форму своей команды и заявил о присутствующей жажде побед.

«Наш дух всегда был невероятно сильным, и в прошлом году, когда мы перешли от попыток финишировать в десятке в начале сезона до финишей на подиуме, особых изменений не произошло, мы всегда жаждем вернуться на первые места, и теперь, когда мы там, жажда действительно достичь вершины, вероятно, ещё больше.

Очевидно, что мы снова почувствовали вкус победы, и я думаю, что каждый по понятным причинам хочет повторять это как можно чаще. Все члены нашей команды, в паддоке и на заводе, прилагают все усилия, чтобы попытаться воплотить наши желания в жизнь», — заявил Оскар журналистам в преддверии Гран-при Венгрии.

На данный момент Пиастри занимает пятое место в личном зачёте, имея на своём счету 124 очка.