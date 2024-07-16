Вольф — о ГП Венгрии: у нас пока нет машины, способной бороться за победы каждые выходные

52-летний австрийский руководитель немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Венгрии.

«Мы приблизились к последнему двойнику перед летней паузой. Наша команда продолжала прогрессировать с болидом W15 в последних гонках. Это привело к громким результатам в Австрии и Сильверстоуне. Однако мы знаем, что у нас пока нет машины, способной бороться за победы каждые выходные. Команда усердно работает над увеличением производительности, которая, как мы надеемся, позволит нам добиться этого. Мы сохраним наши усилия в течение следующих двух гонках и до конца сезона.

«Хунгароринг» по своему характеру отличается от предыдущих двух трасс. В отличие от Сильверстоуна, здесь множество узких и извилистых участков и всего одна продолжительная прямая. Однако в нём также есть несколько высокоскоростных поворотов, и поэтому это будет ещё одно хорошее исследование достижений, которых мы добились в развитии скорости болида. Мы надеемся сохранить позитивную тенденцию отличных результатов и завершить первую половину сезона как можно сильнее», — сообщает пресс-служба команды «Мерседес».