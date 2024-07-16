Пиастри высказался о внутрикомандном соперничестве с Норрисом

23-летний пилот британской команды «Макларен» Оскар Пиастри ответил на вопрос о соперничестве со своим напарником 24-летним англичанином Ландо Норрисом.

«С Барселоны мы были невероятно близки, и Монако, очевидно, был сильным уикендом с моей стороны, и в последних пяти или шести гонках мы близки в квалификации. С Ландо всегда было невероятно напряжённо, ведь он очень сильный партнёр по команде.

И после наших последних результатов, безусловно, очевидно для всех, что мы едем на машине, способной побеждать в гонках. Конечно, вы как гонщик понимаете, что напарник первый, кого вы хотите победить. Но мы хотим побеждать всех и занимать первые места», — приводит слова Пиастри издание Rаcingnews365.

На данный момент Оскар занимает пятое место в личном зачёте, имея на своём счету 124 очка. Ландо идёт на втором месте со 171 очком.