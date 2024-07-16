«Уралкалий» обвинил команду Ф-1 «Хаас» в неисполнении решения арбитража

«Уралкалий» в своём пресс-релизе обвинил команду Формулы-1 «Хаас» в неисполнении решения Швейцарского арбитражного трибунала.

«В соответствии со вступившим в силу решением Швейцарского арбитражного трибунала от 12 июня 2024 года, «Хаас» был обязан немедленно вернуть остаток спонсорских средств от расторгнутого им договора с «Уралкалием», включая проценты и издержки на арбитраж.

Помимо этого, трибунал дал «Хаасу» один месяц на то, чтобы вернуть «Уралкалию» гоночный болид команды сезона 2021 года, который должен был быть возвращён в соответствии с условиями спонсорского договора, который был в одностороннем порядке расторгнут «Хаасом» в марте 2022 года.

Однако ни денежные средства (а также проценты и издержки) не были выплачены, ни гоночный болид не был возвращён, несмотря на наступление срока исполнения решения трибунала. «Хаас» также оставил без ответа отправленное в начале июля письмо «Уралкалия» с вариантами доставки гоночного болида. Проценты на присуждённую денежную сумму продолжают нарастать», — говорится в обращении «Уралкалия».

«Неисполнение «Хаасом» требуемых действий является грубым нарушением решения арбитражного трибунала, в котором обе стороны договорились разрешать споры. Это придаёт новое значение выражению «неспортивное поведение». «Уралкалий» воспользуется всеми доступными ему по закону средствами, чтобы добиться исполнения решения арбитража. Всем текущим и потенциальным спонсорам «Хааса» стоит знать, какое отношение их может ожидать со стороны «Хааса», — сказал представитель компании «Уралкалий».