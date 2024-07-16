Эстебан Окон приобрёл болид A521 в семейный дом

27-летний французский автогонщик из команды «Альпин» Эстебан Окон приобрёл в семейный дом болид А521.

Фото: Из личного архива Окона

«У моей машины, победившей в гонке, появился новый дом! Совершенно особенный день: мы приветствуем Гран-при Венгрии с болидом A521 в семейном гараже!» — написал Окон в соцсетях.

Фото: Из личного архива Окона

Напомним, на Гран-при Венгрии 2021 года Эстебан Окон одержал победу в Формуле-1 на болиде А521 команды «Альпин», вторым приехал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, а третьим финишировал испанец Карлос Сайнс-младший из «Феррари».

Фото: Из личного архива Окона

Эстебан Окон находится в Формуле-1 с сезона-2016, свой дебютный сезон он провёл в составе команды «Манор». Сезоны в 2017 и 2018 году Окон провёл в коллективе «Форс Индия», присоединившись в 2020 году к «Рено».

Фото: Из личного архива Окона

Нынешний сезон станет последним для Эстебана в составе французского коллектива, и на данный момент его дальнейший этап карьеры неизвестен.