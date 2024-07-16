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Генеральный директор Формулы-Е — о Ферстаппене: он изо всех сил спасает свою команду

Генеральный директор Формулы-Е — о Ферстаппене: он изо всех сил спасает свою команду
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Генеральный директор Формулы-Е Джефф Додс высказался о текущем сезоне Формулы-1 и прокомментировал уровень езды трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«С учётом того, что на данный момент прошло 12 гонок в сезоне Формулы-1, Макс [Ферстаппен] выиграл семь гонок. Из пяти оставшихся Гран-при каждый выиграл разный пилот. Так что в любом другом виде спорта это было бы не соревнование, верно? Но в данном случае это достижение Макса. Он исключительный гоночный талант, он ездил на исключительной машине и поэтому сделал её очень предсказуемой.

Я думаю, что на данный момент у вас в Формуле-1 есть уникальный пилот, который изо всех сил спасает свою команду [«Ред Булл»], выжимая максимум и стараясь сохранить своё преимущество над другими машинами, что, я думаю, делает этот сезон более интересным в сравнении с предыдущим», — заявил Додс в интервью Racingnews365.

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