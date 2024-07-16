«Собачьи папы». Хэмилтон и Леклер познакомили своих собак

16 июля в преддверии Гран-при Венгрии 39-летний британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон и 26-летний монегаск из коллектива «Феррари» Шарль Леклер познакомили своих собак друг с другом. У Хэмилтона питомец бульдог Роско, а у Леклера – такса Лео.
Роско и Лео знакомятся
Фото: Из соцсетей Льюиса Хэмилтона
«Собачьи папы», — так подписал Льюис в соцсетях встречу питомцев.
Со следующего сезона Хэмилтон и Леклер станут партнёрами в итальянской команде «Феррари». Льюис придёт в команду вместо испанского пилота Карлоса Сайнса-младшего, контракт которого истекает в конце сезона-2024.
Фото: Из соцсетей Льюиса Хэмилтона
На данный момент Шарль занимает третье место в личном зачёте, имея на счету 150 очков. Льюис занимает восьмое место со 110 очками.
Фото: Из соцсетей Льюиса Хэмилтона
Хэмилтон одержал свою первую победу за два сезона на прошедшем Гран-при Великобритании, в девятый раз достигнув триумфа на трассе в Сильверстоуне.
Фото: Из соцсетей Льюиса Хэмилтона
Фото: Из социальных сетей Льюиса Хэмилтона
Следующим будет Гран-при Венгрии, который пройдёт с 19 по 21 июля.