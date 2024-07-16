В «Астон Мартин» оценили рынок пилотов Формулы-1 перед продлением контракта со Строллом

52-летний люксембургский руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что перед тем, как подписать новый многолетний контракт с канадским пилотом команды Лэнсом Строллом, коллектив оценил других возможных пилотов на рынке.

«Самое главное, когда перед вами стоит вопрос подписания новых контрактов, не следует подвергаться давлению со стороны рынка пилотов. Я думаю, что у каждого коллектива стоят свои задачи перед новым сезоном. Но вы, конечно, всегда смотрите на то, что есть и что доступно из пилотов. Я думаю, планы B и С есть у всех. Поэтому перед продлением контракта с Лэнсом мы посмотрели на доступных пилотов на рынке перед стартом следующего сезона.

Но если ваш план А является осуществимым, то вам следует его придерживаться. На протяжении многих недель я говорил, что мы хотим преемственности и стабильности. Это очень важно для команды, особенно в преддверии нового регламента. Так что рады продлить контракт с Лэнсом, и теперь у нас на трассе довольно зрелый состав, в котором все очень хорошо взаимодействуют друг с другом. Фернандо [Алонсо] и Лэнс прекрасно работают и позволяют нашей команде идти вперёд», — заявил Крак журналистам.