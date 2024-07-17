Пилот IndyCar попал в серьёзную аварию, испытал перегрузку в 109G и потерял сознание

14 июля во время этапа IndyCar в Айове 22-летний пилот Стинг Рэй Робб из команды AJ Foyt Enterprises попал в серьёзную аварию, вылетев с трассы. Выйдя из второго поворота на последнем круге, 22-летний уроженец Айдахо задел левую заднюю часть болида команды Arrow McLaren Chevrolet Александера Росси, который испытывал проблемы с нехваткой топлива к финишу гонки.

В результате контакта автомобиль Робба взлетел в воздух, сделав два оборота во время полёта. Инцидент спровоцировал аварию нескольких автомобилей, в которой также участвовали Кайл Кирквуд и Эд Карпентер, которые развернулись, пытаясь уклониться от летящей машины Рэя.

В результате аварии Робб испытал перегрузку в 109G. Когда он вылезал из автомобиля, то получил ожог пальца из-за раскалённого от трения об асфальт «гало». Пока маршалы помогали Рэю покинуть автомобиль, Робб потерял сознание.

«Проезжая последние несколько кругов, я видел, что [Александер] Росси замедляется. Я не знал, насколько серьёзны у него проблемы с топливом. Это похоже на худший сценарий, когда вы выходите из поворота на такой скорости, не зная, что думают или испытывают другие пилоты. Мне бы хотелось нажать кнопку сброса, как на симуляторе, и начать всё сначала. Я уверен, что Александер подумал бы то же самое.

В этой аварии пострадало четыре автомобиля. Тот факт, что мы все в целости и сохранности, и готовы отправиться в Торонто, впечатляет. В момент аварии у меня просто перехватило дыхание. Ремни сделали своё дело. Всё работало так, как должно было. У меня не было никаких порезов или чего-то ненормального. Только синяки на бёдрах от срабатывания поясных ремней. Когда меня вытащили из машины, то у меня закружилась голова, будто я резко встал с кровати, отчего я потерял сознание», — заявил Робб журналистам после прохождения всех процедур медицинского осмотра.