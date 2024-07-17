Даниэль Риккардо — о выступлении «РБ»: выглядит паршиво, но у нас всё в порядке

35-летний австралийский пилот «РБ» Даниэль Риккардо поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне, признавшись, что испытывает хорошие ощущения от болида.

«Я не чувствую никаких изменений по сравнению с последними несколькими неделями. Ощущения от болида по-прежнему хорошие. Возможно, причина разочарования в том, что на бумаге всё выглядит паршиво, но у нас всё в порядке. Мы просто проделали, я бы не сказал, скверную работу, но менее чем удовлетворительную», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

В настоящий момент австралиец занимает 13-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 11 очков.

Ранее издание PlanetF1 назвало самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 в 2024 году, куда вошёл и Даниэль.

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