«Изложим суть дела, не понравится — не проблема». Ваулз высказался о Сайнсе

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением о гонщике Карлосе Сайнсе. Испанец в настоящий момент выступает за «Феррари», но покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«В какой-то степени его мечтой было выступать за «Феррари» или в топ-команде. Ситуация развивается по-другому сценарию, и поэтому требуется период адаптации к этому. Моя цель – просто изложить суть дела. Это то, что мы можем предложить. Если кому-то понравится, то отлично, мы здесь. А если нет, не проблема. Мы будем искать свой собственный путь к успеху», — приводит слова Ваулза издание talkSPORT.

Ранее Ваулз заявлял, что команда рассматривает пилота «Кик-Заубера» финна Валттери Боттаса в качестве боевого пилота на 2025 год.

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