Мик Шумахер: надеюсь вернуться в Формулу-1 в 2025 году

Бывший пилот Формулы-1 немец Мик Шумахер признался, что надеется вернуться в «Королевские гонки» уже в следующем году.

«Я всегда любил Формулу-1, и каждый раз, когда я оказываюсь за рулём, то радуюсь как ребёнок. На тестах «Макларена» [в Сильверстоуне] я был за рулём нынешней машины, с актуальными шинами, но, к сожалению, было влажно.

Невероятно почувствовать эволюцию машины. Когда я гонялся в 2022 году, это была совершенно новая модель и машины не были столь утончённы. А «Макларен» — это, вероятно, одна из лучших машин. Поэтому это был уникальный опыт. Я надеюсь вернуться в Формулу-1 в следующем году», — приводит слова Шумахера издание Sport.es.

Ранее бывший руководитель ФИА Жан Тодт высказался о Мике Шумахере.