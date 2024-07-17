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Тото Вольф высказался на тему сменщика Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе»

Тото Вольф высказался на тему сменщика Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос относительно улучшения результатов команды в последнее время и поиска кандидатов на место Льюиса Хэмилтона, который перейдёт в «Феррари» в следующем сезоне.

«Это не влияет на наше мышление. Я всегда говорил, что нам нужна быстрая машина. Потому что, когда в распоряжении есть быстрая машина, становишься привлекательной опцией для многих пилотов. Нам нужно сохранять спокойствие и продолжать сезон, продолжать фокусироваться на машине. А уже затем мы посмотрим, будут ли варианты прежними. Это не значит, что всё перевернётся с ног на голову», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Ранее Вольф высказался о предстоящем Гран-при Венгрии.

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