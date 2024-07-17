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Мик Шумахер ответил, от какого гонщика будет зависеть его будущее в Ф-1

Мик Шумахер ответил, от какого гонщика будет зависеть его будущее в Ф-1
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Бывший пилот Формулы-1 немец Мик Шумахер признался, что решение испанца Карлоса Сайнса-младшего, выбирающего себе новую команду, может определить его будущее в «Королевских гонках».

«Его выбор будет влиять на всё, в зависимости от того, куда он пойдёт, могут открыться или закрыться несколько мест», — приводит слова Шумахера издание Sport.es.

Напомним, Шумахер является резервным гонщиком команды Формулы-1 «Мерседес». В немецкую команду он перешёл после того, как покинул американский коллектив «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В «Хаасе» Мик был боевым пилотом.

Ранее в интервью Шумахер заявил, что надеется вернуться в Формулу-1 уже в 2025 году.

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