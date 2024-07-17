Макс Ферстаппен оценил трассу Гран-при Венгрии, высказавшись о предстоящем этапе

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Венгрии. Венгерский этап состоится с 19 по 21 июля.

«В Венгрии интересная трасса, и мы с нетерпением ждём возможности выступить там на этой неделе. Трасса очень узкая и извилистая, а второй сектор очень техничный. Кроме того, на этой неделе будет немного жарче.

Гонка в Сильверстоуне для нас сложилась непросто. Несмотря на то что мы принимали правильные решения, нам ещё многое предстоит сделать и улучшить во второй половине сезона. Я вернулся на базу и вместе с командой хорошо поработал на симуляторе в рамках подготовки к предстоящей гонке. Также в этот уикенд мы были на Фестивале скорости в Гудвуде, отмечая 20-летие «Ред Булл» и чествуя всех, кто был частью истории команды.

В прошлом году мы провели блестящую гонку в Венгрии. Там мы одержали 12 побед подряд, и от этого у нас остались хорошие воспоминания. Надеюсь, в этом году мы снова проведём отличную гонку и добьёмся очередного хорошего результата», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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