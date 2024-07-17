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Экс-пилот Ф-1: переход в «Мерседес» — очевидный вариант для Ферстаппена

Экс-пилот Ф-1: переход в «Мерседес» — очевидный вариант для Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Даннер поделился мнением о потенциальном переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Думаю, уход Ферстаппена вполне возможен. Место в «Мерседесе» остаётся открытым, и разговоры о Максе продолжаются. Я считаю, что для Ферстаппена это бы был очевидный вариант, учитывая то, как развивается команда», — приводит слова Даннера Motorsport-Magazin.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 255 очков. Второе место занимает Ландо Норрис из «Макларена» (171 балл), а тройку сильнейших замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (150).

Ранее Ферстаппен поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Венгрии.

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