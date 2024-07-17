«Мы связываем с этим все надежды». Глава «Астон Мартин» высказался о будущем команды

Глава «Астон Мартин» Майк Крак считает, что постройка собственной аэродинамической трубы станет серьёзным шагом вперёд для команды.

«Скоро мы сможем проводить испытания, когда захотим, очевидно, в рамках правил, но нам больше не придётся координировать планы с другой командой. Мы действительно связываем все наши надежды на будущее с постройкой аэротрубы и аддитивного производства.

Скоро у нас появится своя аэродинамическая труба и свой модельный цех, где будут производиться модели для аэротрубы. Не стоит забывать и о коробке передач. В этом же здании будет находиться испытательный стенд», — приводит слова Крака издание Motorsport.

Напомним, после 12 этапов «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов.