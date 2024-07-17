Штайнер — об ассоциациях с Миком Шумахером: много разбитых машин и сильная головная боль

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер ответил на вопрос по поводу ассоциаций, которые у него возникают при упоминании экс-пилота американской команды Мика Шумахера.

«Множество разбитых машин и сильная головная боль. Однако он хороший парень», — приводит слова Штайнера PlanetF1 со ссылкой на TalkSport.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. После ухода из «Хааса» Мик стал резервным гонщиком команды «Мерседес».

Ранее Штайнер преуменьшил заслуги нынешнего руководства «Хааса» в успехе команды в текущем сезоне Формулы-1.

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