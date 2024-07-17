Штайнер: скучаю ли я по Джину Хаасу? В нём нет ничего такого, по чему бы я скучал

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер ответил на вопрос по поводу владельца американской команды Джина Хааса. У Гюнтера поинтересовались, какие ассоциации у него возникают при упоминании Джина.

«Бывший босс. Бывший. Скучаю ли я по нему? В нём нет ничего такого, по чему бы я скучал», — приводит слова Штайнера PlanetF1 со ссылкой на TalkSport.

Напомним, Штайнер покинул «Хаас» 10 января 2024 года. Вместо него новым руководителем команды стал Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу. По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков. В настоящий момент гоночный коллектив занимает седьмое место.

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